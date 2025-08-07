Independiente Rivadavia visita a Estudiantes
El "Pincha" recibe en La Plata a la "Lepra mendocina" por la cuarta fecha.
07/08/2025 | 21:00Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Estudiantes vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones
Estudiantes e Independiente Rivadavia chocan en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi.
Partido en desarrollo
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan en este partido? Estudiantes e Independiente Rivadavia son los equipos que se enfrentan.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido? El partido se juega este jueves a las 21 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el encuentro? El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi.
¿Cuáles son las formaciones probables? Las formaciones incluyen a Muslera y Alario por Estudiantes, y Centurión y Villa por Independiente Rivadavia.
¿Cómo se puede ver el partido? El partido será transmitido por ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]