Independiente Rivadavia visita a Estudiantes: horario y formaciones

El "Pincha" recibe en La Plata a la "Lepra mendocina" por la cuarta fecha.

07/08/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Estudiantes vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones

Estudiantes e Independiente Rivadavia chocan este jueves en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.

Tras el flojo arranque, el “Picha” sumó dos victorias consecutivas mientras se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores. La “Lepra”, en tanto, tiene un triunfo, un empate y una derrota en el certamen.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Cómo ver en vivo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan en este partido? Estudiantes e Independiente Rivadavia son los equipos que se enfrentan.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido? El partido se juega este jueves a las 21 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

¿Cuáles son las formaciones probables? Las formaciones incluyen a Muslera y Alario por Estudiantes, y Centurión y Villa por Independiente Rivadavia.

¿Cómo se puede ver el partido? El partido será transmitido por ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

