Di María fue al Coloso para la despedida de Maxi y se llevó una ovación

Ángel Di María fue una de las estrellas de la selección argentina campeona del mundo que dijo presente en el Coloso Marcelo Bielsa para homenajear a Maxi “La Fiera” Rodríguez ante su gente.

Pese a su identificación con Rosario Central, “Fideo” no dudó en ir al Parque de la Independencia y se llevó una ovación por parte del público. Hasta se dio el lujo de asistir al homenajeado.

“Es algo lindo. Se puede, se nota que se puede. Es solamente ponerle un poco de voluntad. Hay que dejar de pensar un poco en una camiseta o en otra, creo que el fútbol es para para divertirse, venir a disfrutarlo. Agradecido sinceramente”, dijo.

Y agregó: “Maxi estaba muy nervioso antes del partido, tenía miedo, me preguntó qué pasó cuando entré al principio y nada, ahora escucharlo… no me imaginaba esto, tampoco que me puteen. Es algo inolvidable para Maxi, lo quiero un montón”, concluyó Di María.

OVACIÓN AL FIDEO DI MARÍA



?? Di María fue ovacionado apenas ingresó al estadio y toda la hinchada lo recibió con aplausos ?? pic.twitter.com/kymRs0zvVd — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) June 24, 2023

En tanto, el entrenador de Newell’s, Gabriel Heinze, también se manifestó al respecto y sostuvo que “es algo muy lindo tener campeones del mundo acá”.

“La gente de Newell’s es así, pero creo que también es un ejemplo para todos, para todos que estamos viviendo un momento con muy escasa de educación y estos ídolos nos muestran que tienen un corazón y son tan nobles que tenemos que aprender de ellos y seguir lo que están haciendo”, valoró.

Además, recordó a Maradona: “Hoy tendría que haber estado acá con el más grande que tenemos y unirlo a los dos en una cancha de fútbol”.