Viviana Canosa lanzó graves acusaciones contra Lizy Tagliani y su amiga Costa, quien replicó

Costa respondió a las serias acusaciones formuladas por Viviana Canosa respecto a su amiga Lizy Tagliani. Canosa indicó que presentará pruebas sobre un supuesto abuso de menores el próximo miércoles en Comodoro Py, lo que desató una fuerte controversia.

En medio de la tensión, Costa, quien no se había visto envuelta en el conflicto hasta que opinó sobre la materia, declaró: “No vi nada, estaba en el aire. Es una acusación aberrante. ¿Qué te puedo decir? No vi nada y no sé nada. La verdad es que no sé”.

Costa también fue interrogada por un notero de LAM sobre si le sorprendía la reacción de Canosa tras defender a Tagliani. Respondió que, efectivamente, lo resultaba: “¿Cómo no me va a sorprender? Sí, por supuesto que es absolutamente falso”.

Asimismo, continuó expresando su angustia por ser arrastrada a esta controversia: “Tengo un grave problema que solucionar porque debo dejar de implicarme en disputas que no me corresponden. Debo aprender a mantenerme al margen”.

Posteriormente, reflexionó sobre las repercusiones que sus declaraciones pueden tener: “Un carpetazo es cuando alguien tiene algo cierto de otra persona y lo utiliza en su contra. Yo no tengo nada para decir, nada positivo. Esto que es contenido para un programa, afecta mi vida personal y me causa mucho dolor. ¿Por qué debo soportar esta angustia?”.