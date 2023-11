Suspendieron el show de Taylor Swift: "Nunca voy a poner en peligro a mis fans"

El recital de esta noche de la artista estadounidense Taylor Swift, con el que marcaría la segunda parada de su trío de conciertos en el estadio Monumental de Núñez, fue suspendido por las malas condiciones climáticas y reprogramado para este mismo domingo, anunciaron los organizadores.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw