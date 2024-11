¿Por qué la exmadrastra de Wanda Nara temía por la salud de la conductora?

Alicia Barbasola, exmadrastra de Wanda Nara, fue invitada a Desayuno Americano y compartió sus experiencias sobre su relación con Andrés Nara, el padre de Wanda. Durante la entrevista, Barbasola abordó el tema de la violencia en las relaciones y la preocupación que la familia de Wanda tenía por su bienestar.

La preocupación de la familia por Wanda Nara





Barbasola comentó que “la familia tenía miedo de que le pasara algo a ella”. Al ser interrogada sobre los rumores de violencia en la relación entre Mauro Icardi y Wanda, la actriz expresó: “Siempre que se habla de violencia es como que trato de manejar un ‘supuesto’ porque es muy delicado”.

La exmadrastra de Wanda recordó que, según la propia Wanda, ella no denunció situaciones de violencia. “Ella dijo que no denunció por violencia y claramente no hubiese estado en el mismo lugar si tuviese miedo de él”, agregó Barbasola.

El rol de Nora Colosimo

Barbasola también mencionó el papel de Nora Colosimo, la madre de Wanda, quien le pedía ayuda a Andrés. “Nora le pedía desesperadamente a Andrés que lo ayudara porque Wanda estaba muy mal”, recordó.

Esta situación ocurrió aproximadamente dos años atrás, coincidiendo con la difusión de un audio en el que Nora describía la relación de su hija como tóxica.

“Claro, estaba desesperada porque obviamente Wanda estaba viviendo una situación de una pareja tóxica, así lo describía Nora”, afirmó Barbasola.

Además, destacó la dificultad que enfrentan las mujeres en situaciones similares, mencionando que a menudo se sienten perdidas y culpables.

En su relato, Barbasola reflexionó sobre cómo las crisis en las relaciones pueden ser prolongadas.

“A veces uno ve la crisis que sale pública, pero tal vez, más en las mujeres, venimos haciendo el duelo hace mucho tiempo”, explicó.

También recordó su propia ruptura con Andrés Nara, que se dio en medio de un escándalo similar, ya que ella lo denunció por violencia, aunque luego decidió no ratificar la denuncia.

Actualmente, Barbasola se encuentra en una nueva relación, mientras que Andrés ha optado por mantener un perfil más bajo en los medios.