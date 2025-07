Nicolás Vázquez y su team en video tras separarse de Gimena Accardi: las reacciones

Un video que salió a la luz en las últimas horas, publicado por la cuenta de LAM (América TV), colocó a Nicolás Vázquez en el centro de la polémica, justo un día después de anunciar su separación de Gimena Accardi. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran al actor bailando y abrazando a su colega de Rocky, la actriz Mercedes Oviedo.

Informes de Noticias Argentinas revelaron que la grabación fue capturada por un espectador en un bar de Palermo durante un evento íntimo del elenco el pasado domingo. En tan solo 14 segundos, se aprecia cómo Vázquez alza a Oviedo en brazos mientras de fondo suena El amor de mi vida, de María Becerra y Los Ángeles Azules, compartiendo risas y gestos cómplices.

La reacción del público no tardó en llegar. En el programa Pasó en América, Natalie Weber mencionó que una productora le indicó que Gimena Accardi no tenía conocimiento del video en el momento de su separación. “Ella escribió que no había terceros involucrados, incluso le daba ‘likes’ a Mercedes Oviedo, sin saber que esto existía”, explicó la panelista en relación al mensaje de Accardi que desmentía infidelidades.

Las redes sociales estallaron con críticas hacia Vázquez. Un usuario comentó: “Prefiero que me arranquen los ojos antes de ver un video de mi ex de 20 años con otra bailando El amor de mi vida”. Otro agregó: “No son todos iguales, son uno peor que el otro”.

La relación entre Vázquez y Oviedo ha sido cercana desde el estreno de Rocky. En mayo, él había compartido una foto de ambos en Instagram, elogiando su “calidad humana” y agradeciéndole por formar parte del proyecto. “Vos te merecés todo Mechi. Sos una actriz hermosa y mejor persona. Y GÉMINIS”, expresó el actor en un reciente posteo, a lo que Oviedo respondió: “Gracias por ser mi jefe, pero también mi amigo. Sos de otro mundo y sabés lo que te quiero y admiro”.

Tras la revelación del video, Oviedo manifestó indignación y, según fuentes de América, explicó que las imágenes fueron “sacadas de contexto” y pertenecen a una celebración del elenco. Por su parte, Vázquez expresó su dolor por el impacto que la difusión de este material pudiera tener en su exesposa.

La separación de la pareja, después de más de 18 años juntos, se anunció oficialmente el lunes, sin mencionar a terceros involucrados en la ruptura.