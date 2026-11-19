Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El canal de la familia, Telefe, y el reality MasterChef Celebrity volvieron a ser lo más visto de la noche del miércoles, superando con amplia diferencia al resto de las programaciones. Sin embargo, no se acercó al número que alcanzó en su última gala de eliminación.

De acuerdo con las mediciones oficiales de Kantar IBOPE, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la emisión del miércoles 18 de noviembre del ciclo a cargo de la mediática Wanda Nara registró 12,6 puntos de rating. El martes, el reality había marcado un nuevo récord al alcanzar los 16,9 puntos.

El último programa de MasterChef Celebrity estuvo marcado por ser el inicio de la octava semana de competencia con un desafío de cocina en duplas separadas por un muro, elegidas por la ganadora de la medalla, Elizabeth "La Negra" Vernaci.

Al no haber eliminados durante la semana pasada, el jurado adelantó que de ahora en más, serán más exigentes con los participantes. En ese sentido, el desafío consistió en que las duplas debían cocinar el mismo plato, con el mismo sabor, la misma presentación y vajilla, sin poder verse entre ellas.

El exigente jurado evaluó las parejas y las mejores subieron directamente al balcón para la gala de beneficios, mientras que la otra mitad recibió el delantal gris para la gala de última chance.

Lizy Tagliani y Sebastián Presta, y Julieta Poggio y Hernán "Mala Fama" Coronel subieron al balcón, mientras que Elizabeth "La Negra" Vernaci y Pablo Giralt, y Edith Hermida y Rocío Robles recibieron el delantal gris.