En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

"La Voz Argentina" avanza a los knockouts: qué ver este lunes y a qué hora

Se terminaron las "Batallas", pero el programa de canto, furor de Telefe, continúa con su nueva etapa.

18/08/2025 | 20:56Redacción Cadena 3

FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa este lunes y a qué hora ver el reality

La Voz Argentina sigue adelanta con los “Knockouts”, la siguiente fase que este lunes tendrá nuevas presentaciones.

De esta manera, el programa sale este lunes al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con esta etapa, que promete más talento, emociones y sorpresas.

Los coach siguen afinando sus equipos de cara a la siguiente ronda, a la espera de ganar y quedarse con “La Voz”.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué fase de La Voz Argentina se presenta este lunes?
Se presentan los “Knockouts”, la nueva fase del programa.

¿A qué hora comienza el programa?
El programa sale al aire a las 21:45 horas.

¿Dónde se puede ver el programa?
En la pantalla de Telefe y servicios de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.

¿Cuál es el objetivo de los coach?
Los coach buscan afinar sus equipos para avanzar a la siguiente ronda.

¿Qué promete esta nueva etapa del reality?
Se esperan más talento, emociones y sorpresas en los Knockouts.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho