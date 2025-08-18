"La Voz Argentina" avanza a los knockouts: qué ver este lunes y a qué hora

FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa este lunes y a qué hora ver el reality

La Voz Argentina sigue adelanta con los “Knockouts”, la siguiente fase que este lunes tendrá nuevas presentaciones.

De esta manera, el programa sale este lunes al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con esta etapa, que promete más talento, emociones y sorpresas.

Los coach siguen afinando sus equipos de cara a la siguiente ronda, a la espera de ganar y quedarse con “La Voz”.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.