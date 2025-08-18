"La Voz Argentina" avanza a los knockouts: qué ver este lunes y a qué hora
Se terminaron las "Batallas", pero el programa de canto, furor de Telefe, continúa con su nueva etapa.
18/08/2025 | 20:56Redacción Cadena 3
FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa este lunes y a qué hora ver el reality
La Voz Argentina sigue adelanta con los “Knockouts”, la siguiente fase que este lunes tendrá nuevas presentaciones.
De esta manera, el programa sale este lunes al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con esta etapa, que promete más talento, emociones y sorpresas.
Los coach siguen afinando sus equipos de cara a la siguiente ronda, a la espera de ganar y quedarse con “La Voz”.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué fase de La Voz Argentina se presenta este lunes?
Se presentan los “Knockouts”, la nueva fase del programa.
¿A qué hora comienza el programa?
El programa sale al aire a las 21:45 horas.
¿Dónde se puede ver el programa?
En la pantalla de Telefe y servicios de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.
¿Cuál es el objetivo de los coach?
Los coach buscan afinar sus equipos para avanzar a la siguiente ronda.
¿Qué promete esta nueva etapa del reality?
Se esperan más talento, emociones y sorpresas en los Knockouts.
[Fuente: Noticias Argentinas]