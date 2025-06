José Larralde reveló su nuevo seudónimo en Radio Rivadavia en el Día de la Bandera

En el Día de la Bandera, el destacado cantautor José Larralde no solo reafirmó su lealtad como oyente de Radio Rivadavia, sino que también expresó su preocupación por el presente del país. Reflexionó acerca de la confusión generalizada en la sociedad diciendo: "El hombre zapatea en la luna, quiere ir a Marte, y acá seguimos trabajando en negro".

Durante su conversación con Jorge Pizarro en Mejor Ahora por AM630, Larralde comentó que escucha la emisora a diario, afirmando: “Lo escucho todos los días, después me quedo dormido a la mañana porque me engancho con los otros muchachos. Parece que tengo pegado el dial ahí”.

Sobre su rutina diaria, Larralde destacó su gusto por la lectura, afirmando: “Me gusta leer porque yo discuto con los autores. Antes de Cristo, con estar vivo alcanzaba en ese momento. Además, compartió su experiencia sobre la política, recordando cómo la vivió desde su infancia: “Cuando Perón entró en el '46, yo tenía nueve años. No me la van a contar porque lo he vivido”.

El cantante expresó su desilusión con la actual situación política, mencionando la fusión de ideologías y la dificultad de comprender la realidad actual: “No entiendo nada en este momento. Creo que nadie entiende nada, ni los que se fueron, los que están o los que van a venir”. También señaló la incapacidad de la educación formal para transmitir estos problemas, indicando que “los docentes sólo siguen planes de estudio” y enfatizó que se necesita más información, no solo educación.

Junto a sus reflexiones profundas, Larralde hizo mención de la guerra entre Rusia y Ucrania, diciendo: “Con una bomba que tiran allá, le damos de comer a medio África”. Enfatizó que lo fundamental en la vida no se compra con dinero, subrayando la importancia del amor y la humanidad. “El amor mueve el mundo”, reiteró, añadiendo que muchas veces se desestima ese sentimiento.

El artista también se refirió al cambio en las dinámicas de las relaciones familiares, hablando de la importancia de expresar afecto hacia los seres queridos y recordando lo que sentía por su padre: “cuántas veces me perdí de darle un beso a mi viejo y decirle 'Te amo', no 'Te quiero' porque esa frase es muy posesiva”.

Al abordar la política actual, mencionó la reciente condena de Cristina Kirchner y cuestionó el sistema político, afirmando que, si se contara a todos los corruptos, “medio país tendría que estar en cana”. Criticó la percepción de que la política se mueve por conveniencia y que la gente ha perdido la confianza en los políticos.

Finalmente, Larralde reveló su nuevo seudónimo, “Viejo meado”. Comentó sobre el presidente Javier Milei, expresando su frustración con la situación actual, y reflexionó sobre el legado de los próceres que, a su entender, fueron olvidados. “Nuestra patria es nuestra madre y si no la cuidamos entre todos, un día se va a morir como ellos, sólos y olvidados”. Con un tono crítico y reflexivo, cerró su entrevista lamentando el estado actual de la humanidad.