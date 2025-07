El fuerte cruce de Alfa de Gran Hermano por una foto con Mirtha: entre insultos y agresiones verbales

Walter “Alfa” Santiago se valió el reconocimiento popular tras haber participado en Gran Hermano, aunque sus simpatizantes tienen en cuenta que no es un hombre de muchas pulgas y así se mostró en las últimas horas cuando, a causa de un comentario, agredió a un seguidor y utilizó palabras homófobas para ser despectivo.

Es que el ex “hermanito” se había encontrado a Mirtha Legrand en un teatro y capturó el momento en imágen. Según el contenido que compartió el periodista Nahuel Saa (La Criti), tras publicar la fotografía, un joven le resaltó la notoriedad etárea de la conductora: “Che, Alfa, la mataste a la señora con la foto”.

Así que, en el instante y por privado, “Alfa” inició: “Ay, ay, ay, vos no das más de puto. Pedazo de forro, chupame la japi, puto del orto”. El usuario intentó llevar la conversación hacia otro lado: “Ay Alfa. Tanta homofobia amor. Tratala boludo porque eso que tenés adentro envenena, querido”.

Pero no fue posible porque Santiago retomó: “¿Cómo es la historia, pelotudo? Vos me podés bardear a mí y me venís con eso. Eso que tenés adentro vos, imbécil. Tratá de no estar mirando la vida de los demás, gordo puto. Mirá tu vida forro”.