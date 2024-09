Elecciones en EE.UU.: inicia la incierta carrera presidencial

Sergio Suppo

Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví apenas llegué a Estados Unidos, que me dejó reflexionando sobre el avance de la tecnología y su impacto en la vida cotidiana. Me encuentro en Houston, en la Rice University, escuchando al profesor Mark Jones, un destacado académico que está abordando un tema de gran relevancia esta semana: la carrera electoral en los Estados Unidos.

Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue mi paso por la oficina de migraciones. Normalmente, uno se enfrenta a un momento de tensión al llegar a un nuevo país, esperando que le pidan el pasaporte. Pero esta vez, el oficial de migraciones me saludó por mi nombre, no porque me conociera, sino porque ya tenía todos mis datos registrados. Me tomó las huellas dactilares y me dio la bienvenida sin siquiera pedirme el pasaporte. Este proceso se basa en el uso de datos biométricos, algo que ya se utiliza en muchos lugares del mundo, pero que en este caso me pareció particularmente eficiente y sorprendente.

Houston, como uno de los principales aeropuertos internacionales de Estados Unidos, está implementando esta tecnología para facilitar el ingreso de los pasajeros. En mi caso, me sentí aliviado, pero también me hizo pensar en la cantidad de personas que, como yo, están experimentando este tipo de avances en el proceso de migración.

En el contexto de la campaña electoral, que es el tema central de esta semana, la atención está puesta en el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que se llevará a cabo mañana en Filadelfia. Según las encuestas, Harris llega con una ventaja de entre 2 y 4 puntos, aunque esta diferencia es considerada insuficiente en un escenario electoral tan reñido. La carrera está abierta y el debate de mañana será solo el primero de varios enfrentamientos que influirán en la decisión de los votantes.

Es interesante observar cómo las encuestas están jugando un papel crucial en esta etapa de la campaña. A pesar de que Kamala Harris tiene una ligera ventaja, el sistema electoral estadounidense no es de voto directo. Las elecciones se deciden a través de un colegio electoral que puede llevar a situaciones en las que un candidato gane el voto popular pero pierda en el colegio electoral, algo que ya ha sucedido en la historia reciente de Estados Unidos.

El profesor Jones también hizo referencia a la controvertida elección de George W. Bush sobre Al Gore, donde la diferencia fue de apenas mil votos en Florida. Este tipo de situaciones nos llevan a cuestionar cómo se manejarán los resultados en un contexto de paridad. La posibilidad de que Donald Trump no reconozca una derrota electoral es una preocupación que muchos comparten en este momento.

Estamos a menos de dos meses de las elecciones, y la recta final promete ser intensa. La campaña se está llevando a cabo voto a voto, estado por estado, y cada pequeño detalle puede marcar la diferencia. La importancia de los estados indecisos se vuelve crucial, y es en estos lugares donde ambos candidatos estarán poniendo su foco en los próximos días.

Todo es naturalmente por ahora en el plano de conjeturas. Lo concreto es que esta semana empieza la recta final definitiva para saber dentro de menos de dos meses quién será el nuevo presidente.