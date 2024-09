Argentina y "una oportunidad histórica de exportar energía al mundo"

Estados Unidos se encuentra a un día del primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, generando gran expectativa entre los ciudadanos que participan activamente en política. Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3, destacó que "hay una parte importante de los norteamericanos que no participan, que no votan y que no se interesan específicamente por la política norteamericana".

En Houston, Suppo asistió a una conferencia en el Instituto Baker de la Universidad Rice, donde se discutió el potencial de Vaca Muerta en Argentina. Francisco Montaldi, profesor especializado en economía de energía, comentó que "las empresas ven con buenos ojos la ley de grandes inversiones, pero no aplica al petróleo en tierra, solo al petróleo costa afuera". Esto genera dudas sobre la inversión en Vaca Muerta, a pesar de su importancia para la Argentina en el contexto energético latinoamericano.

Montaldi enfatizó que "Argentina es el único país en América Latina con potencial significativo para exportar gas", resaltando que el futuro de la industria energética en el país es optimista, aunque la pregunta clave es si se desarrollará el verdadero potencial, y si van a aprovechar la oportunidad histórica que les toca", concluyó el especialista.

"Los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo para dar reales garantías a los enormes inversores del mundo que tienen que venir a invertir en la Argentina para poder desarrollar Vaca Muerta", planteó Sergio Suppo.

Finalmente, el director periodístico de Cadena 3 abordó el tratamiento mediático de la campaña, señalando la histórica mala relación de Trump con medios como CNN y el New York Times. "Hay una grieta política que a los argentinos nos resulta familiar", concluyó, comparando el estilo de Trump con el de figuras políticas actuales en Argentina.

Informe de Sergio Suppo.