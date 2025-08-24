Ya se abrieron las puertas del Kempes para el festejo del Día del niño

Comenzó el gran festejo del Día del niño en el estadio Mario Alberto Kempes, organizado de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia y Cadena 3.

A las 8 se abrieron las puertas y las familias comenzaron a ingresar. A pocos metros de la entrada ya se repartían chocolate caliente y criollitos.

Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Migrantes, Damián Córdoba y Los Tekis se presentarán a lo largo de toda la mañana.

Además de los shows en vivo, la jornada estará cargada de actividades pensadas para las infancias. Habrá sorteos, juegos y un sinfín de regalos que sorprenderán a los más pequeños.

