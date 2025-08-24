Ya se abrieron las puertas del Kempes para el festejo del Día del niño
Ya comenzó la fiesta en el Kempes.
24/08/2025 | 08:17Redacción Cadena 3
FOTO: Se abrieron las puertas del Kempes
Comenzó el gran festejo del Día del niño en el estadio Mario Alberto Kempes, organizado de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia y Cadena 3.
A las 8 se abrieron las puertas y las familias comenzaron a ingresar. A pocos metros de la entrada ya se repartían chocolate caliente y criollitos.
Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Migrantes, Damián Córdoba y Los Tekis se presentarán a lo largo de toda la mañana.
Además de los shows en vivo, la jornada estará cargada de actividades pensadas para las infancias. Habrá sorteos, juegos y un sinfín de regalos que sorprenderán a los más pequeños.
Todos al estadio. Todo lo que tenés que saber para la fiesta del Día del Niño en el Kempes
La Municipalidad de Córdoba desplegará un operativo de transporte desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio. En la nota, todos los detalles.
