TC2000 en General Roca: horarios y detalles para ver la clasificación en vivo

FOTO: TC2000 en General Roca: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación

El TC2000 tiene este fin de semana la sexta fecha del campeonato 20205, que se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro.

El campeonato lo tiene a Emiliano Stang como líder con 100 puntos, seguido por Matías Rossi, con 90, y Franco Vivian, con 85.

A qué hora es la clasificación del TC2000 en General Roca

La actividad comienza este sábado con la clasificación, desde las 17 horas.

Cronograma de la fecha de TC2000:

Sábado 16 de agosto

15.00 Fórmula Nacional: Carrera 1

17.00 TC2000: Clasificación

18.00 Fiat Competizione: Carrera 1

Domingo 17 de agosto

10.30 Fiat Competizione: Carrera final

12.00 Fórmula Nacional: Carrera 2

12.50 TC2000: Carrera final

Dónde ver en vivo el TC2000

La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.