Deportes

TC2000 en General Roca: horarios y detalles para ver la clasificación en vivo

Se corre este fin de semana la sexta fecha del campeonato de TC2000. Los detalles.

15/08/2025 | 22:03Redacción Cadena 3

FOTO: TC2000 en General Roca: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación

El TC2000 tiene este fin de semana la sexta fecha del campeonato 20205, que se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro.

El campeonato lo tiene a Emiliano Stang como líder con 100 puntos, seguido por Matías Rossi, con 90, y Franco Vivian, con 85.

A qué hora es la clasificación del TC2000 en General Roca

La actividad comienza este sábado con la clasificación, desde las 17 horas.

Cronograma de la fecha de TC2000:

Sábado 16 de agosto

  • 15.00 Fórmula Nacional: Carrera 1
  • 17.00 TC2000: Clasificación
  • 18.00 Fiat Competizione: Carrera 1

Domingo 17 de agosto

  • 10.30 Fiat Competizione: Carrera final
  • 12.00 Fórmula Nacional: Carrera 2
  • 12.50 TC2000: Carrera final

Dónde ver en vivo el TC2000

La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se corre la sexta fecha del TC2000? La sexta fecha se corre este fin de semana, en particular el sábado 16 de agosto y domingo 17 de agosto.

¿Qué piloto lidera el campeonato? El líder del campeonato es Emiliano Stang con 100 puntos.

¿A qué hora es la clasificación del TC2000? La clasificación del TC2000 será el sábado a las 17 horas.

¿Dónde se realiza la competición? La competición se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro.

¿Cómo se puede ver la transmisión en vivo? La transmisión se podrá seguir por El Trece y TyC Sports2, y también por medios digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

