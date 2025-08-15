TC2000 en General Roca: horarios y detalles para ver la clasificación en vivo
Se corre este fin de semana la sexta fecha del campeonato de TC2000. Los detalles.
15/08/2025 | 22:03Redacción Cadena 3
FOTO: TC2000 en General Roca: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación
El TC2000 tiene este fin de semana la sexta fecha del campeonato 20205, que se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro.
El campeonato lo tiene a Emiliano Stang como líder con 100 puntos, seguido por Matías Rossi, con 90, y Franco Vivian, con 85.
A qué hora es la clasificación del TC2000 en General Roca
La actividad comienza este sábado con la clasificación, desde las 17 horas.
Cronograma de la fecha de TC2000:
Sábado 16 de agosto
- 15.00 Fórmula Nacional: Carrera 1
- 17.00 TC2000: Clasificación
- 18.00 Fiat Competizione: Carrera 1
Domingo 17 de agosto
- 10.30 Fiat Competizione: Carrera final
- 12.00 Fórmula Nacional: Carrera 2
- 12.50 TC2000: Carrera final
Dónde ver en vivo el TC2000
La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]