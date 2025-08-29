River y Racing se enfrentarán nuevamente en la Copa Argentina tras la polémica Salas
El cruce se confirmó tras el triunfo del “Millonario” ante Unión, por penales.
29/08/2025 | 06:53Redacción Cadena 3
FOTO: Maximiliano Salas durante el triunfo de River ante Unión, por Copa Argentina.
En el que será el “partido del morbo”, River y Racing se medirán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, poco después de la novela que se formó por el pase del delantero Maximiliano Salas.
El enfrentamiento se confirmó por el triunfo del “Millonario” ante Unión tras una tanda de penales, además de la victoria de Racing por 3-0 sobre Deportivo Riestra del pasado 3 de agosto.
La polémica por la transferencia de Maximiliano Salas tuvo en vilo a las hinchadas de dos equipos “grandes” de nuestro país durante algunos días, con versiones cruzadas entre la dirigencia de la “Academia”, algunos jugadores del club de Avellaneda y el propio Salas.
Los desentendimientos entre Salas y los dirigentes de Racing comenzaron en finales de 2024, tras la obtención de la Copa Sudamericana. Luego de la conquista, el delantero pidió un aumento salarial que, con el cambio de dirigencia (Diego Milito sucedió a Víctor Blanco como presidente), se terminó estancando. Además, después de conseguir una nueva copa internacional, la Recopa Sudamericana, el delantero había hecho público el pedido de un incremento en su sueldo.
Algunos meses más tarde, luego de los primeros sondeos por parte de River, Racing le ofreció un nuevo contrato al atacante de 27 años, con mejores condiciones y extendiendo el vínculo laboral hasta finales de 2028. Aunque había llegado a un acuerdo de palabra, un llamado del entrenador Marcelo Gallardo hizo que Salas cambiara de opinión.
Así, Salas le comunicó a la comisión directiva de Racing que haría uso de su cláusula de rescisión, que alcanzaba los ocho millones de euros, y terminó de generar el descontento de la hinchada racinguista, para quienes pasó de ser un jugador muy querido a un “traidor”, como se lo trató con diversos cánticos en los partidos posteriores.
Además, Milito afirmó sentirse “decepcionado” por el accionar del club presidido por Jorge Brito, quienes le habían afirmado, en los días previos, que no harían uso de la cláusula de rescisión para no romper el tácito “acuerdo de caballeros”, que sostiene que no se hará uso de este tipo de cláusulas entre instituciones del fútbol argentino.
Con algunas opiniones contrapuestas entre jugadores de la “Academia”, con Bruno Zuculini afirmando que solo tiene “palabras de agradecimiento para él” y Adrián “Maravilla” Martínez dándole like en Instagram a un posteo con la frase “Jugadores y CD no todo es $$, vayan por la gloria”.
Por su parte, tras referirse al tema mediante algunas historias de la red social mencionada, Salas pasó la página rápidamente y fue titular en su debut con River, marcando un gol, el cual celebró de la misma manera que lo hacía Marcelo “Matador” Salas, histórico goleador del “Millonario”.
Algunos meses después de la polémica, pero con las aguas todavía turbias, se confirmó que River y Racing se volverán a enfrentar, por lo que el trato que se darán el delantero correntino y la hinchada celeste y blanca permanecerá como una incógnita hasta entonces.
