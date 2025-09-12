Racing vs. San Lorenzo: minuto a minuto del Torneo Clausura en vivo

FOTO: Racing recibe a San Lorenzo en un duelo imperdible por el Torneo Clausura.

Racing recibirá a San Lorenzo por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de terminar con la racha negativa que arrastra como local.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y el árbitro designado es Ariel Penel, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Racing llega a este encuentro en un mal momento, donde perdió los cuatro partidos que disputó como local en lo que va del Torneo Clausura (1-0 frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, 2-1 ante Tigre y 3-2 con Unión de Santa Fe).

Además, los dirigidos por Gustavo Costas cayeron en sus últimas tres presentaciones, por el Torneo Clausura, por lo que marchan decimocuartos en la Zona A con solo cuatro puntos.

San Lorenzo, por su parte, tuvo un buen comienzo de campaña en este Torneo Clausura, donde marcha cuarto en la Zona B con 12 puntos.

En la última fecha, el “Ciclón” empató sin goles en un clásico ante Huracán en el que jugó gran parte del partido con un jugador más.