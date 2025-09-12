En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Racing vs. San Lorenzo: minuto a minuto del Torneo Clausura en vivo

La “Academia” recibe al “Ciclón” en el marco de la octava fecha del torneo local.

12/09/2025 | 18:29Redacción Cadena 3

FOTO: Racing recibe a San Lorenzo en un duelo imperdible por el Torneo Clausura.

Racing recibirá a San Lorenzo por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de terminar con la racha negativa que arrastra como local.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y el árbitro designado es Ariel Penel, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Racing llega a este encuentro en un mal momento, donde perdió los cuatro partidos que disputó como local en lo que va del Torneo Clausura (1-0 frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, 2-1 ante Tigre y 3-2 con Unión de Santa Fe).

Además, los dirigidos por Gustavo Costas cayeron en sus últimas tres presentaciones, por el Torneo Clausura, por lo que marchan decimocuartos en la Zona A con solo cuatro puntos.

San Lorenzo, por su parte, tuvo un buen comienzo de campaña en este Torneo Clausura, donde marcha cuarto en la Zona B con 12 puntos.

En la última fecha, el “Ciclón” empató sin goles en un clásico ante Huracán en el que jugó gran parte del partido con un jugador más.

Lectura rápida

¿Qué es el evento? Es el partido entre Racing y San Lorenzo por el Torneo Clausura.

¿Quiénes participan? Participan Racing y San Lorenzo, dirigidos por Gustavo Costas y Damián Ayude respectivamente.

¿Cuándo se juega? Se juega el día viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Dónde se lleva a cabo? En el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

¿Cuál es el objetivo de Racing? Terminar con la racha negativa de derrotas como local en el torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho