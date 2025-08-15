En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Tiro (S) vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Racing busca hacerse fuerte en casa contra Tigre en el Torneo Clausura 2025

Con el impulso de un buen empate frente a Boca y el gol de Solari como bandera, la "Academia" intentará hacerse fuerte en el Cilindro.

15/08/2025 | 20:52Redacción Cadena 3

FOTO: Racing vs. Tigre

Racing se mide ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda, por un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llega a este duelo después de un empate 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera. El único tanto convertido en aquella tarde llegó de la mano del extremo derecho Santiago Germán Solari.

Por otro lado, el elenco liderado por el entrenador Diego Dabove viene de una dura derrota ante Huracán, en condición de local.

Detalles del partido y las formaciones de ambos equipos

Torneo Clausura

Fecha 5

Racing - Tigre

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón

El once inicial de Racing: Arias; Colombo, Pardo, García Basso, Mura, Zuculini, Sánchez, Rodríguez, Torres, Balboa y Conechny. D.T: Gustavo Costas

El once inicial de Tigre: Zenobio; Soto, Laso, Cardona, Álvarez, Leyes, Gonzalez, Rivero, Saralegui, Medina y Russo. D.T: Diego Dabove

Lectura rápida

¿Qué equipo juega hoy? Racing se enfrenta a Tigre.

¿Cuándo se juega el partido? Hoy, 15 de agosto de 2025.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Cilindro de Avellaneda.

¿Quiénes son los técnicos de los equipos? Gustavo Costas para Racing y Diego Dabove para Tigre.

¿Qué resultado tuvo Racing en su último partido? Empató 1-1 contra Boca Juniors.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho