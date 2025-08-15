Racing busca hacerse fuerte en casa contra Tigre en el Torneo Clausura 2025
Con el impulso de un buen empate frente a Boca y el gol de Solari como bandera, la "Academia" intentará hacerse fuerte en el Cilindro.
15/08/2025 | 20:52Redacción Cadena 3
FOTO: Racing vs. Tigre
Racing se mide ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda, por un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llega a este duelo después de un empate 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera. El único tanto convertido en aquella tarde llegó de la mano del extremo derecho Santiago Germán Solari.
Por otro lado, el elenco liderado por el entrenador Diego Dabove viene de una dura derrota ante Huracán, en condición de local.
Detalles del partido y las formaciones de ambos equipos
Torneo Clausura
Fecha 5
Racing - Tigre
Árbitro: Darío Herrera
Estadio: Presidente Juan Domingo Perón
El once inicial de Racing: Arias; Colombo, Pardo, García Basso, Mura, Zuculini, Sánchez, Rodríguez, Torres, Balboa y Conechny. D.T: Gustavo Costas
El once inicial de Tigre: Zenobio; Soto, Laso, Cardona, Álvarez, Leyes, Gonzalez, Rivero, Saralegui, Medina y Russo. D.T: Diego Dabove
Lectura rápida
¿Qué equipo juega hoy? Racing se enfrenta a Tigre.
¿Cuándo se juega el partido? Hoy, 15 de agosto de 2025.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Cilindro de Avellaneda.
¿Quiénes son los técnicos de los equipos? Gustavo Costas para Racing y Diego Dabove para Tigre.
¿Qué resultado tuvo Racing en su último partido? Empató 1-1 contra Boca Juniors.
[Fuente: Noticias Argentinas]