Peñarol y Racing se enfrentan en el partido de ida de la Copa Libertadores 2025

FOTO: Racing se enfrenta a Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto NA: @RacingClub)

Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Formación confirmada de Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Copa Libertadores 2025 - Octavos de final - Ida: Peñarol (URU) – Racing (ARG)

Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo. Árbitro: Raphael Claus (BRA). VAR: Wagner Reway (BRA).