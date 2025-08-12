Peñarol y Racing se enfrentan en el partido de ida de la Copa Libertadores 2025
La Academia va en busca de un resultado positivo que le permita llegar con ventaja al cruce de vuelta en el Cilindro de Avellaneda.
12/08/2025 | 20:53Redacción Cadena 3
FOTO: Racing se enfrenta a Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto NA: @RacingClub)
Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Formación confirmada de Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
Copa Libertadores 2025 - Octavos de final - Ida: Peñarol (URU) – Racing (ARG)
Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo. Árbitro: Raphael Claus (BRA). VAR: Wagner Reway (BRA).
Lectura rápida
¿Qué equipo se enfrenta en la Copa Libertadores 2025? Peñarol y Racing están en el partido de ida de octavos de final.
¿Dónde se juega el partido? El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.
¿Cuál es la importancia de este partido? La Academia busca un resultado positivo que le dé ventaja en el partido de vuelta.
¿Quién es el árbitro del encuentro? El árbitro será Raphael Claus de Brasil.
¿Qué hora inicia el partido? El evento está programado para comenzar a las 20:53 (hora local).
[Fuente: Noticias Argentinas]