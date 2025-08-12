Once Caldas vs. Huracán: minuto a minuto de la Copa Sudamericana

8' ST: Penal para Once Caldas tras una falta del lateral César Ibáñez sobre el delantero Michael Barrios.

Arrancó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo: Huracán empató 0-0 con Once Caldas en el final del primer tiempo del duelo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los dos conjuntos demostraron una gran capacidad para generar diversas oportunidades claras de gol. Pero, las imprecisiones en las definiciones sentenciaron la igualdad en el tanteador.

Sin embargo, en los instantes finales, Once Caldas dominó a Huracán en el aspecto ofensivo, con jugadas desde el fondo y contragolpes que concretaron chances de gol. Este aspecto le molestó a Frank Darío Kudelka porque sus dirigidos no estaban concentrados en la defensa y pudieron cometer un grave error que les podía haber costado el partido.

Huracán visita a Once Caldas de Colombia en un encuentro correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El “Globo” llega a este duelo después de un contundente triunfo por 1-0 frente a Corinthians en el último partido de la fase de grupos. En aquel partido, el gol que selló el triunfo del elenco de Parque Patricios fue convertido por el mediocampista ofensivo Franco Watson.

Por otra parte, El Tricolor viene de golear 4-0 a San Antonio Bulo Bulo en el último encuentro de la fase inicial de la Copa Sudamericana.

Detalles del partido y las formaciones de ambos clubes

Copa Sudamericana

Octavos de final - ida

Once Caldas - Huracán

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Estadio: Palogrande

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta Santos, Mateo Garcia, Jáider Riquett, Luis Ángel Palacios Mena, Kevin Cuesta, Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Alejandro Garcia, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. D.T: Hernán Darío Herrera.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Román Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Bisanz, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral y Matías Tissera. D.T: Frank Darío Kudelka.