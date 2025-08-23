En vivo

Deportes

Los Pumas vs. All Blacks: última vez que sonó el himno argentino en el país

El año que viene no se jugará más y está fue la última presentación en el país.

23/08/2025 | 18:29Redacción Cadena 3

FOTO: Momentos previos al comienzo del partido entre Los Pumas y All Blacks

Los Pumas están jugando su último enfrentamiento en Argentina por el Rugby Championship ya que el año próximo no se jugará más y así sonó el himno nacional en Vélez.

El seleccionado argentino juega ante los All Blacks en su segunda presentación del campeonato y tratará de tomarse revancha de la derrota en Córdoba.

Por otra parte, así fue el Haka de Nueva Zelanda en el José Amalfitani:

Lectura rápida

¿Qué evento se está viviendo?
El último enfrentamiento de Los Pumas en Argentina por el Rugby Championship.

¿Quiénes se enfrentan?
Los Pumas contra los All Blacks.

¿Cuándo se lleva a cabo?
El 23 de agosto de 2025.

¿Dónde tiene lugar el partido?
En el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires.

¿Por qué es significativo este partido?
Es la última vez que el himno argentino suena en el país por este torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

