Los Pumas vs. All Blacks: última vez que sonó el himno argentino en el país

FOTO: Momentos previos al comienzo del partido entre Los Pumas y All Blacks

Los Pumas están jugando su último enfrentamiento en Argentina por el Rugby Championship ya que el año próximo no se jugará más y así sonó el himno nacional en Vélez.

El seleccionado argentino juega ante los All Blacks en su segunda presentación del campeonato y tratará de tomarse revancha de la derrota en Córdoba.

Por otra parte, así fue el Haka de Nueva Zelanda en el José Amalfitani: