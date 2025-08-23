Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks por el Rugby Championship

Los Pumas se preparan para enfrentar a los All Blacks en un duelo crucial del Rugby Championship. Este partido, que corresponde a la segunda fecha de la competencia, se llevará a cabo el sábado 23 de agosto de 2025 en el Estadio José Amalfitani. La expectativa es alta debido a la histórica rivalidad entre ambos equipos, donde cada encuentro es llevado a cabo con intensidad y emoción.

Los Pumas intentan lograr su primera victoria en terreno nacional ante Nueva Zelanda, un desafío que les ha sido esquivo en anteriores encuentros. El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Nic Berry de Australia, quien cuenta con experiencia en partidos de alto nivel.

A lo largo del enfrentamiento, Los Pumas buscarán imponer su juego y aprovechar el apoyo de su público para conseguir un resultado positivo que marque un hito en el rugby argentino. El entusiasmo también se debe a que, históricamente, la selección argentina ha demostrado un crecimiento constante en su desempeño a nivel internacional.