Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks por el Rugby Championship

El seleccionado argentino buscará revancha y conseguir su primera victoria en terreno nacional ante Nueva Zelanda.

23/08/2025 | 17:36Redacción Cadena 3

FOTO: Los Pumas se enfrentan a los All Blacks.

Los Pumas se preparan para enfrentar a los All Blacks en un duelo crucial del Rugby Championship. Este partido, que corresponde a la segunda fecha de la competencia, se llevará a cabo el sábado 23 de agosto de 2025 en el Estadio José Amalfitani. La expectativa es alta debido a la histórica rivalidad entre ambos equipos, donde cada encuentro es llevado a cabo con intensidad y emoción.

Los Pumas intentan lograr su primera victoria en terreno nacional ante Nueva Zelanda, un desafío que les ha sido esquivo en anteriores encuentros. El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Nic Berry de Australia, quien cuenta con experiencia en partidos de alto nivel.

A lo largo del enfrentamiento, Los Pumas buscarán imponer su juego y aprovechar el apoyo de su público para conseguir un resultado positivo que marque un hito en el rugby argentino. El entusiasmo también se debe a que, históricamente, la selección argentina ha demostrado un crecimiento constante en su desempeño a nivel internacional.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
El partido entre Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship.

¿Quiénes juegan?
Se enfrentan Los Pumas de Argentina contra los All Blacks de Nueva Zelanda.

¿Cuándo es el partido?
El sábado 23 de agosto de 2025.

¿Dónde se celebra el encuentro?
En el Estadio José Amalfitani.

¿Quién será el árbitro?
El árbitro será Nic Berry de Australia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

