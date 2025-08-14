La fecha 27 de la Primera Nacional se pone en marcha con duelos claves por el ascenso y el descenso

La fecha 27 de la Primera Nacional se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que puede empezar a definir cuestiones clave de cara a la recta final del campeonato.

El partido que abrirá la fecha será el de Ferro Carril Oeste frente a Colegiales, desde las 21:10. El “Verdolaga” se encuentra a dos puntos del descenso y necesita sumar con urgencia, mientras que el “Tricolor” está a tres unidades del último puesto de clasificación al reducido.

Más tarde, a las 22, Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Deportivo Maipú, en un cruce entre equipos que buscan mantenerse en zona de reducido por el segundo ascenso.

El sábado habrá seis encuentros, comenzando a las 13:10 con San Telmo ante Colón, que busca escapar del fondo de la tabla en la Zona B. A las 15, el líder de la Zona A, Deportivo Madryn, visitará a Tristán Suárez; y a las 15:10, Chacarita recibirá a Temperley en duelo directo por la pelea en la Zona B.

Media hora más tarde, Talleres de Remedios de Escalada (último de su zona) será local ante Deportivo Morón, y a las 17:15, Gimnasia de Mendoza (puntero de la Zona B) enfrentará a Almirante Brown, que está comprometido con el descenso. La jornada sabatina cerrará a las 19:10 con Los Andes frente a Quilmes.

El domingo será el día con más actividad: desde las 15, Güemes de Santiago del Estero recibirá a All Boys, y a las 15:30 San Miguel enfrentará a Racing de Córdoba. A las 16 se jugarán cuatro partidos en simultáneo: Patronato – Arsenal, Almagro – Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto – Estudiantes y Gimnasia de Jujuy – Chaco For Ever. A las 17:10, San Martín de Tucumán recibirá a Alvarado para cerrar la jornada.

La fecha se completará el lunes con Agropecuario ante Mitre de Santiago del Estero (14:00), Defensores de Belgrano frente a Defensores Unidos (15:30) y Nueva Chicago contra Central Norte (17:00).

En la Zona A, Deportivo Madryn lidera con 46 puntos, seguido de cerca por Atlanta con 43. En la Zona B, Gimnasia de Mendoza es puntero con 49, mientras que Gimnasia de Jujuy es escolta con 47.

En la lucha por no descender, Arsenal (24) y Alvarado (25) ocupan los últimos lugares de la Zona A, con Ferro y Güemes acechando a solo dos puntos. En la Zona B, Talleres de Remedios de Escalada (14) y Defensores Unidos (16) cierran la tabla, seguidos de Almirante Brown (25) y Colón (27).

El cronograma y horarios de la fecha 27 de la Primera Nacional

Zona A

Viernes 15/8:

Ferro Carril Oeste – Colegiales 21:10

Gimnasia y Tiro – Deportivo Maipú 22:00

Sábado 16/8:

Tristán Suárez – Deportivo Madryn 15:00

Los Andes – Quilmes 19:10

Domingo 17/8:

Güemes – All Boys 15:00

San Miguel – Racing (CBA) 15:30

Almagro – Atlanta 16:00

Patronato – Arsenal 16:00

San Martín (T) – Alvarado 17:10

Zona B

Sábado 16/8:

San Telmo – Colón 13:10

Chacarita – Temperley 15:10

Talleres RE – Deportivo Morón 15:30

Gimnasia (M) – Almirante Brown 17:15

Domingo 17/8:

Gimnasia (J) – Chaco For Ever 16:00

Estudiantes (RC) – Estudiantes 16:00

Lunes 18/8:

Agropecuario – Mitre (SdE) 14:00

Defensores de Belgrano – Defensores Unidos 15:30

Nueva Chicago – Central Norte 17:00