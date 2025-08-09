Inter Miami se mide ante Orlando City sin Messi: cómo verlo y formaciones

FOTO: El primer gol de Rodrigo De Paul con Inter Miami para igualar el partido ante Pumas. (Foto NA: @InterMiamiCF)

El Inter Miami de Lionel Messi visita este domingo a Orlando City, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 21 horas de la Argentina, en el Inter&Co Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en cuartos de final de la Leagues Cup. La mala noticia para “Las Garzas” es que el astro rosarino es baja, ya que se recupera de una lesión.

Las posibles formaciones de Orlando City vs Inter Miami

Orlando City: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Óscar Pareja.

Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Cómo ver en vivo Orlando City vs Inter Miami

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.