En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Inter Miami se mide ante Orlando City sin Messi: cómo verlo y formaciones

El conjunto de Florida, sin Lionel Messi, disputa una nueva jornada de la MLS 2025. Se puede ver libre y en vivo por celular.

09/08/2025 | 21:35Redacción Cadena 3

FOTO: El primer gol de Rodrigo De Paul con Inter Miami para igualar el partido ante Pumas. (Foto NA: @InterMiamiCF)

El Inter Miami de Lionel Messi visita este domingo a Orlando City, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 21 horas de la Argentina, en el Inter&Co Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en cuartos de final de la Leagues Cup. La mala noticia para “Las Garzas” es que el astro rosarino es baja, ya que se recupera de una lesión.

Las posibles formaciones de Orlando City vs Inter Miami

Orlando City: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Óscar Pareja.

Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Cómo ver en vivo Orlando City vs Inter Miami

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Cuál es el partido que se juega?
Se enfrenta Inter Miami contra Orlando City en la MLS 2025.

¿A qué hora es el partido?
El juego se desarrollará a las 21 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el partido?
En el Inter&Co Stadium.

¿Cómo se puede ver en vivo?
El encuentro será transmitido por Apple TV+.

¿Qué jugador clave está ausente?
Lionel Messi no jugará debido a una lesión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho