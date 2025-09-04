Horarios y detalles del partido entre la Selección argentina y Venezuela
El equipo de Scaloni enfrenta a Venezuela en el Monumental. Será el último partido oficial de Lionel Messi como local por los puntos. Conocé todos los detalles.
04/09/2025 | 14:16Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi (Claudio Fanchi)
La Selección argentina se enfrenta esta noche a Venezuela en el Estadio Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque el equipo nacional ya tiene asegurada la clasificación y el primer puesto, el partido tiene una enorme carga emotiva: será la última vez que Lionel Messi juegue un partido oficial por los puntos en condición de local.
Según supo Noticias Argentinas, se espera un estadio colmado para ovacionar al capitán en una noche que promete ser histórica y que servirá como una despedida para los hinchas argentinos.
Horario y TV del partido
- Día: Jueves 4 de septiembre de 2025.
- Hora: 20:30 (hora de Argentina).
- Estadio: Monumental, Buenos Aires.
- TV: El partido será transmitido en vivo por TyC Sports y la TV Pública.
La despedida de Messi en casa
El encuentro de esta noche tiene un significado especial que trasciende lo deportivo. Se trata del último partido de Lionel Messi como local por los puntos, lo que lo convierte en la despedida oficial del astro ante su público en el marco de una competencia de clasificación mundialista. Se espera que tanto antes como después del partido haya un homenaje de los hinchas para el capitán.
Cómo llega la Selección
Desde el punto de vista competitivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega sin presiones. La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2026 y, además, aseguró matemáticamente el primer lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que el resultado de esta noche no alterará su destino.
Lectura rápida
¿Qué partido juega la Selección argentina? La Selección argentina se enfrenta a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido? El partido se juega el jueves 4 de septiembre de 2025.
¿Cuál es la importancia del encuentro para Messi? Es el último partido de Lionel Messi como local por los puntos en su carrera.
¿Dónde se juega el partido? El partido se lleva a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
¿Cómo llega la Selección argentina al partido? La Selección argentina ya está clasificada al Mundial 2026 y aseguró el primer lugar en las Eliminatorias.
[Fuente: Noticias Argentinas]