Franco Colapinto busca mejorar su clasificación en el Gran Premio de Países Bajos

Tras terminar decimoséptimo en la práctica libre de este sábado, el argentino buscará repuntar en la qualy.

30/08/2025 | 07:29Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto busca mejorar su imagen en esta magra temporada que está teniendo.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó último en la práctica libre 3 del Gran Premio de Países Bajos.

El que lideró la práctica libre fue el británico de McLaren, Lando Norris, escoltado por su compañero australiano Oscar Piastri. El podio lo completó el piloto de Mercedes, George Russell.

Lectura rápida

¿Qué evento se está disputando? El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1.

¿Quién es el piloto argentino involucrado? El piloto argentino es Franco Colapinto.

¿Cuándo se realizó la práctica libre 3? La práctica libre 3 se realizó el sábado 30 de agosto de 2025.

¿Dónde se lleva a cabo la competencia? El evento se lleva a cabo en el Circuito de Zandvoort, Haarlem, Países Bajos.

¿Cuál fue la posición final de Colapinto en la práctica libre? Franco Colapinto finalizó en la última posición de la práctica libre 3.

