Franco Colapinto busca mejorar su clasificación en el Gran Premio de Países Bajos

FOTO: Colapinto busca mejorar su imagen en esta magra temporada que está teniendo.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó último en la práctica libre 3 del Gran Premio de Países Bajos.

El que lideró la práctica libre fue el británico de McLaren, Lando Norris, escoltado por su compañero australiano Oscar Piastri. El podio lo completó el piloto de Mercedes, George Russell.