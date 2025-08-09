Franco Armani analizó el empate de River ante Independiente y destacó la necesidad de "seguir mejorando"
El "Millonario" ahora debe enfocarse en los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que enfrentará a Libertad de Paraguay.
09/08/2025 | 21:51Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Armani analizó el empate de River ante Independiente.
El capitán de River, Franco Armani, expresó su preocupación tras el empate 0-0 ante Independiente en el estadio Libertadores de América, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
"Nos faltó tenencia, perdíamos la pelota muy rápido. Hay que seguir trabajando y mejorando, puliendo cosas. Tenemos que llegar bien a la Libertadores", sostuvo el arquero, apuntando a la necesidad de fortalecer el juego para afrontar el torneo internacional.
Además, Armani se refirió a la lesión de Germán Pezzella, quien tuvo que abandonar el campo en el primer tiempo tras sentir un fuerte pinchazo en la pierna: "Entré y le di un abrazo. A esperar que se haga estudios. El apoyo de todo el grupo para que vuelva más fuerte y lo más rápido posible", manifestó el capitán, resaltando el respaldo del plantel hacia el defensor en este momento delicado.
El arquero también destacó el compromiso del equipo frente a las bajas que tuvo el plantel: "Lamentablemente tuvimos bajas. Todos esperan la oportunidad, todos entrenan bien para tener su oportunidad. Hay que trabajar, hay muchísimas cosas para seguir mejorando", indicó, subrayando la competencia interna y la necesidad de seguir ajustando detalles.
El partido estuvo marcado por tres goles anulados por posición adelantada, dos para Independiente y uno para River, que no pudieron abrir el marcador y terminaron repartiendo puntos.
Con este resultado, River alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B pero dejó pasar la chance de ser único líder, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el torneo.
Lectura rápida
¿Qué analizó Franco Armani? Analizó el empate de River ante Independiente y la necesidad de mejorar el juego.
¿Qué dijo sobre la Libertadores? Mencionó que deben llegar bien al torneo internacional y seguir trabajando.
¿Qué pasó con Germán Pezzella? Salió por una lesión y Armani destacó el apoyo del equipo hacia él.
¿Cómo fueron los goles en el partido? Hubo tres goles anulados por posición adelantada, dos de Independiente y uno de River.
¿Cuál es la situación en la tabla? River alcanzó a San Lorenzo, mientras que Independiente sigue sin ganar en el torneo.
[Fuente: Noticias Argentinas]