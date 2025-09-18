Falleció el periodista deportivo Walter Saavedra, conocido como “El poeta del gol”
La noticia fue confirmada por el club Unión de Santa Fe. Tenía 68 años.
18/09/2025 | 13:46Redacción Cadena 3
FOTO: Murió Walter Saavedra.
El periodista deportivo y relator Walter Saavedra, quien era conocido como “El poeta del gol”, murió a los 68 años.
La noticia fue confirmada este jueves a la mañana por el Club Atlético Unión de Santa Fe a través de sus redes sociales: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.
Saavedra deleitó con sus relatos durante décadas a los fanáticos del fútbol, pasando por radios emblemáticas como Splendid y Rivadavia, entre tantas otras.
Incluso, cubrió Mundiales de fútbol como el de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que también dijo presente en diversas ediciones de los Juegos Olímpicos y de la Copa América.
Antes de brillar con sus relatos, Saavedra fue arquero, peón de albañil, pintor, letrista y artesano, entre otras profesiones.
Saavedra no solo se lució en radio, sino que también dejó una huella en la televisión y en la literatura, con sus emocionantes poesías.
Lectura rápida
¿Quién fue Walter Saavedra? Fue un destacado periodista deportivo y relator conocido como “El poeta del gol”.
¿Qué anunció el Club Atlético Unión? Confirmó el fallecimiento de Saavedra y expresó su acompañamiento a los seres queridos.
¿Cuántos años tenía al momento de su fallecimiento? Tenía 68 años.
¿En qué eventos deportivos participó? Cubrió cinco Mundiales, Juegos Olímpicos y la Copa América.
¿Qué profesiones tuvo además de relator? Fue arquero, peón de albañil, pintor, letrista y artesano.
[Fuente: Noticias Argentinas]