Falleció el periodista deportivo Walter Saavedra, conocido como “El poeta del gol”

La noticia fue confirmada por el club Unión de Santa Fe. Tenía 68 años.

18/09/2025 | 13:46Redacción Cadena 3

FOTO: Murió Walter Saavedra.

El periodista deportivo y relator Walter Saavedra, quien era conocido como “El poeta del gol”, murió a los 68 años.

La noticia fue confirmada este jueves a la mañana por el Club Atlético Unión de Santa Fe a través de sus redes sociales: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Saavedra deleitó con sus relatos durante décadas a los fanáticos del fútbol, pasando por radios emblemáticas como Splendid y Rivadavia, entre tantas otras.

Incluso, cubrió Mundiales de fútbol como el de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que también dijo presente en diversas ediciones de los Juegos Olímpicos y de la Copa América.

Antes de brillar con sus relatos, Saavedra fue arquero, peón de albañil, pintor, letrista y artesano, entre otras profesiones.

Saavedra no solo se lució en radio, sino que también dejó una huella en la televisión y en la literatura, con sus emocionantes poesías.

Lectura rápida

¿Quién fue Walter Saavedra? Fue un destacado periodista deportivo y relator conocido como “El poeta del gol”.

¿Qué anunció el Club Atlético Unión? Confirmó el fallecimiento de Saavedra y expresó su acompañamiento a los seres queridos.

¿Cuántos años tenía al momento de su fallecimiento? Tenía 68 años.

¿En qué eventos deportivos participó? Cubrió cinco Mundiales, Juegos Olímpicos y la Copa América.

¿Qué profesiones tuvo además de relator? Fue arquero, peón de albañil, pintor, letrista y artesano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

