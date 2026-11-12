Estudiantes se consagra campeón de la Supercopa Argentina y suma su vigésimo título

FOTO: Estudiantes festeja el Trofeo de Campeones, que le dio acceso a la Supercopa Argentina que acaba de levantar.

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) – Estudiantes se coronó campeón de la Supercopa Argentina, logrando su primer título en esta competición tras vencer a Independiente Rivadavia de Mendoza en un emocionante partido disputado en Córdoba. Con este triunfo, el club de La Plata alcanzó su vigésimo campeonato en su historia.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Julio César Villagra, hogar de Belgrano, donde el equipo albirrojo se impuso por 3-2, levantando así el trofeo que representa su primera conquista del año y el primer título bajo la dirección del entrenador Alexander "Cacique" Medina.

Esta victoria marca un momento significativo en la trayectoria del club, que ha experimentado una etapa memorable en los últimos años, logrando seis títulos en tres años y poniendo fin a una racha de 13 años sin conquistas en 2023.

El primer campeonato de Estudiantes se remonta al amateurismo, cuando se alzó con el campeonato de Primera División de la Federación Argentina de Fútbol en 1913, una liga que surgió de una escisión de la Asociación Argentina de Football (AAF) y que se mantuvo hasta 1914.

Con el paso del tiempo, el club sumó sus dos primeras copas nacionales: la Copa Adrián Escobar en 1944 y la Copa de la República al año siguiente.

La era más gloriosa de Estudiantes comenzó en 1967 bajo la dirección de Osvaldo Zubeldía, con Carlos Salvador Bilardo como figura clave en el campo de juego. Durante este periodo, el club conquistó el Metropolitano 1967 y las Libertadores de 1968, 1969 y 1970, además de la Intercontinental 1968 ante el Manchester United.

Después de la conquista del Metro de 1982 y el Nacional del año siguiente, el club enfrentó años difíciles, incluyendo su segundo descenso, una etapa que culminó en 2006, cuando se destacó como el mejor equipo del Torneo Apertura.

Con la dirección de Alejandro Sabella, Estudiantes volvió a la senda del triunfo, logrando la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010, con Juan Sebastián Verón como símbolo del equipo. Verón, quien ha dedicado su carrera a la política del club, preside desde 2014, salvo por un breve periodo como vicepresidente entre 2021 y 2024. Este camino ha llevado al 'León' a levantar la Copa Argentina 2023, los Trofeos de Campeones 2024 y 2025, el Clausura 2025 y, ahora, la Supercopa Argentina.