En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Deportivo Riestra vs Sarmiento: horario y formaciones del partido en vivo

El "Blanquinegro" recibe este lunes al "Verde" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

25/08/2025 | 00:02Redacción Cadena 3

FOTO: Ignacio Arce y su sorprendente atajada en el debut del Torneo Clausura.

Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

Los dos equipos llegan con inicios irregulares en el certamen, aunque el dueño de casa se encuentra en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Sarmiento de Junín

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Rodrigo Sayavedra, Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Yonatan Goitía, Leonardo Landriel, Milton Céliz, Nicolás Sansotre, Antony Alonso Espinoza, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Sarmiento de Junín

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan? Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín.

¿Cuándo se juega el partido? Este lunes a las 15 horas de Argentina.

¿Dónde se disputará el encuentro? En el Estadio Guillermo Laza.

¿Cómo se pueden ver? Por ESPN Premium, TNT Sports y medios digitales como Directv Go.

¿Quiénes son los entrenadores? Gustavo Benítez para Deportivo Riestra y Facundo Sava para Sarmiento de Junín.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho