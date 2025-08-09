Crystal Palace y Liverpool se enfrentan en la Community Shield: horario y formaciones
El campeón de la Premier League y el de la FA Cup chocan este domingo por un nuevo título. Se puede ver libre y en vivo por celular.
09/08/2025 | 21:27Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Crystal Palace vs Liverpool por la Community Shield: horario y formaciones
El campeón de la Premier League, Liverpool, y el de la FA Cup, Crystal Palace, disputan este domingo una nueva edición de la Community Shield.
Los equipos inician así la temporada nada menos que con la disputa de un título. Se trata del desafío que enfrenta a los campeones de ambos torneos ingleses.
El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Wembley, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Probables formaciones de Crystal Palace vs Liverpool
Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz; Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Eze, Mateta
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Cómo ver en vivo Crystal Palace vs Liverpool
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]