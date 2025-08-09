En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan en la Community Shield: horario y formaciones

El campeón de la Premier League y el de la FA Cup chocan este domingo por un nuevo título. Se puede ver libre y en vivo por celular.

09/08/2025 | 21:27Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Crystal Palace vs Liverpool por la Community Shield: horario y formaciones

El campeón de la Premier League, Liverpool, y el de la FA Cup, Crystal Palace, disputan este domingo una nueva edición de la Community Shield.

Los equipos inician así la temporada nada menos que con la disputa de un título. Se trata del desafío que enfrenta a los campeones de ambos torneos ingleses.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Wembley, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Probables formaciones de Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz; Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Eze, Mateta

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Cómo ver en vivo Crystal Palace vs Liverpool

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué? Crystal Palace y Liverpool disputan la Community Shield. ¿Quién? Equipos: Crystal Palace y Liverpool. ¿Cuándo? Domingo a las 11 horas de Argentina. ¿Dónde? Estadio Wembley. ¿Cómo? Transmisión por ESPN y Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho