Crystal Palace y Liverpool se enfrentan en la Community Shield: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Crystal Palace vs Liverpool por la Community Shield: horario y formaciones

El campeón de la Premier League, Liverpool, y el de la FA Cup, Crystal Palace, disputan este domingo una nueva edición de la Community Shield.

Los equipos inician así la temporada nada menos que con la disputa de un título. Se trata del desafío que enfrenta a los campeones de ambos torneos ingleses.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Wembley, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Probables formaciones de Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz; Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Eze, Mateta

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Cómo ver en vivo Crystal Palace vs Liverpool

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.