Deportes

Copa Libertadores: horarios y formaciones de Vélez vs Fortaleza en vivo

El "Fortín" cierra de local la serie de octavos de final del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

19/08/2025 | 00:05Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Fortaleza vs Vélez por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Vélez recibe a Fortaleza este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en el estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Se trata del partido de vuelta en busca de un lugar en los cuartos de final, tras el 0-0 en Brasil. El ganador de esta serie que se define en Liniers se enfrentará contra el vencedor de Peñarol vs Racing, que lo tiene al conjunto uruguayo arriba en el marcador.

Probables formaciones de Vélez vs Fortaleza por Copa Libertadores

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Cómo ver en vivo Vélez vs Fortaleza

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega esta noche? Vélez enfrenta a Fortaleza en el partido de vuelta de los octavos de final.

¿Cuándo se juega el partido? El encuentro se lleva a cabo este martes a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el partido? Se disputará en el estadio Jose Amalfitani de Liniers.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida? La serie se encuentra empatada 0-0 luego del primer partido en Brasil.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá seguir a través de Flox Sports, Disney+, y plataformas como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

