Cómo ver en vivo Universidad de Chile vs Independiente en la Copa Sudamericana

FOTO: Independiente viene de igualar sin goles ante River en el Torneo Clausura.

Universidad de Chile recibe a Independiente este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Nacional Julio Martinez Pradanos desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney.

De flojo arranque en el Torneo Clausura, el “Rojo” quiere arrancar con el pie derecho en en los octavos de final, para traerse de Chile una buena diferencia.

Probables formaciones de Universidad de Chile vs Independiente por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Wálter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Cómo ver en vivo Universidad de Chile vs Independiente

Lectura rápida ¿Qué partido se jugará este miércoles? El partido entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿A qué hora se juega el partido? El encuentro se llevará a cabo a las 21.30 horas de Argentina. ¿Dónde se jugará el partido? En el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago de Chile. ¿Qué equipos jugarán el partido? Se enfrentarán Universidad de Chile e Independiente. ¿Cómo se puede seguir el partido? Se podrá ver por ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.