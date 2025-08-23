En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Unión de Santa Fe vs Huracán: horario y formaciones

El "Tatengue" recibe al "Globo" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

23/08/2025 | 22:20Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Unión de Santa Fe vs Huracán: horario y formaciones

Unión de Santa Fe y Huracán chocan este domingo en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14 horas de Argentina en el Estadio 15 de Abril. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Tantengue” viene embalado tras golear a Instituto de visitante, mientras que el “Globo” atraviesa una mala racha y llega tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Unión de Santa Fe vs Huracán

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver en vivo Unión de Santa Fe vs Huracán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Unión de Santa Fe y Huracán.

¿Cuándo se juega el partido?
El domingo, a las 14 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio 15 de Abril.

¿Cómo se puede ver el partido?
Transmisión por ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cuál es la situación de los equipos?
Unión llega tras golear a Instituto, y Huracán atraviesa una mala racha tras ser eliminado en la Copa Sudamericana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho