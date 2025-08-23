FOTO: Cómo ver en vivo Unión de Santa Fe vs Huracán: horario y formaciones

Unión de Santa Fe y Huracán chocan este domingo en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14 horas de Argentina en el Estadio 15 de Abril. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Tantengue” viene embalado tras golear a Instituto de visitante, mientras que el “Globo” atraviesa una mala racha y llega tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Unión de Santa Fe vs Huracán

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver en vivo Unión de Santa Fe vs Huracán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.