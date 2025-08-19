FOTO: Cómo ver en vivo Sao Paulo vs Atlético Nacional por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Atlético Nacional de Medellín visita a San Pablo este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en el Estadio MorumBIS desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports 2 y Disney+.

El conjunto colombiano dirigido por el argentino Javier Gandolfi y el brasileño Hernán Crespo igualaron 0-0 en Colombia, donde el local erró dos penales. El ganador de esta serie que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de Liga de Quito vs Botafogo.

Probables formaciones de Sao Paulo vs Atlético Nacional por Copa Libertadores

Sao Paulo: Rafael Pires; Cedric Alves, Enzo Díaz, Nahuel Ferraresi; Luciano De Rocha, André Oliveira, Marcos Silva, Damián Bobadilla, Alan Franco; Allison De Freitas y José Chagas. DT: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan Arias, Camilo Candido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Cómo ver en vivo Sao Paulo vs Atlético Nacional

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.