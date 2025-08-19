En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Sao Paulo vs Atlético Nacional por la Copa Libertadores

El conjunto brasileño recibe al colombiano en el cierre de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

19/08/2025 | 00:11Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Sao Paulo vs Atlético Nacional por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Atlético Nacional de Medellín visita a San Pablo este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en el Estadio MorumBIS desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports 2 y Disney+.

El conjunto colombiano dirigido por el argentino Javier Gandolfi y el brasileño Hernán Crespo igualaron 0-0 en Colombia, donde el local erró dos penales. El ganador de esta serie que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de Liga de Quito vs Botafogo.

Probables formaciones de Sao Paulo vs Atlético Nacional por Copa Libertadores

Sao Paulo: Rafael Pires; Cedric Alves, Enzo Díaz, Nahuel Ferraresi; Luciano De Rocha, André Oliveira, Marcos Silva, Damián Bobadilla, Alan Franco; Allison De Freitas y José Chagas. DT: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan Arias, Camilo Candido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Cómo ver en vivo Sao Paulo vs Atlético Nacional

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará este martes a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el partido?
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio MorumBIS de Brasil.

¿Quiénes son los entrenadores?
El entrenador de Sao Paulo es Hernán Crespo y el de Atlético Nacional es Javier Gandolfi.

Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentarán Sao Paulo y Atlético Nacional de Medellín.

¿Cómo se puede ver el partido?
El partido se puede ver por Fox Sports 2 y Disney+, así como por plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

