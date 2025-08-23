FOTO: Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Gimnasia La Plata: horario y formaciones

San Martín de San Juan y Gimnasia La Plata chocan este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Lobo” quiere recuperarse tras la reciente derrota, mientras que el “Santo” necesita sumar por los promedios.

Probables formaciones de San Martín de San Juan vs Gimnasia La Plata

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Gimnasia La Plata

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.