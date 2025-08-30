En vivo

Cómo ver en vivo River vs San Martín de San Juan: horario y formaciones

El "Millonario" recibe este domingo al "Santo" por la séptima fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

30/08/2025 | 12:55Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo River vs Godoy Cruz: horario y formaciones

River y San Martín de San Juan chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de tres empates al hilo entre Libertadores, Torneo y Copa Argentina, por lo que intentará de local lograr una victoria que lo mantenga en la cima de la zona.

Probables formaciones de River vs San Martín de San Juan

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Cómo ver en vivo River vs San Martín de San Juan

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega este domingo?
El partido es entre River y San Martín de San Juan.

¿A qué hora se juega?
El encuentro comienza a las 18.30 horas en Argentina.

Dónde tendrá lugar el partido?
Se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

Quién es el director técnico de River?
El director técnico de River es Marcelo Gallardo.

Cómo se puede ver el partido?
El partido se podrá ver por la señal de TNT Sports y a través de plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

