Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Real Madrid: horario y formaciones
Con la posible presencia de Franco Mastantuono, el "Merengue" busca su segunda victoria en la Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
23/08/2025 | 20:11Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid. (Foto NA: @realmadrid)
Real Madrid visita este domingo al Real Oviedo, en el marco de la segunda fecha de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El “Merengue” llega como subcampeón de la pasada Liga, y hay expectativas por otra posible presencia del argentino Franco Mastantuono en el banco de suplentes, tras su reciente debut.
Probables formaciones de Real Oviedo vs Real Madrid
REAL OVIEDO: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Dendoncker, Hassan, Ilic, Chaira; y Rondón.
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.
Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Real Madrid
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]