Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Real Madrid: horario y formaciones

Real Madrid visita este domingo al Real Oviedo, en el marco de la segunda fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El “Merengue” llega como subcampeón de la pasada Liga, y hay expectativas por otra posible presencia del argentino Franco Mastantuono en el banco de suplentes, tras su reciente debut.

Probables formaciones de Real Oviedo vs Real Madrid

REAL OVIEDO: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Dendoncker, Hassan, Ilic, Chaira; y Rondón.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Real Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.