En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Real Madrid: horario y formaciones

Con la posible presencia de Franco Mastantuono, el "Merengue" busca su segunda victoria en la Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

23/08/2025 | 20:11Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid. (Foto NA: @realmadrid)

Real Madrid visita este domingo al Real Oviedo, en el marco de la segunda fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El “Merengue” llega como subcampeón de la pasada Liga, y hay expectativas por otra posible presencia del argentino Franco Mastantuono en el banco de suplentes, tras su reciente debut.

Probables formaciones de Real Oviedo vs Real Madrid

REAL OVIEDO: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Dendoncker, Hassan, Ilic, Chaira; y Rondón.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

Cómo ver en vivo Real Oviedo vs Real Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a quién en este partido? Real Madrid visita al Real Oviedo.

¿Cuándo se juega este encuentro? El partido se juega este domingo a las 16 horas de Argentina.

¿Qué se espera del partido? Se espera una posible presencia de Franco Mastantuono en el banco de suplentes.

¿Qué formaciones se mencionan? Las formaciones indican jugadores clave de ambos equipos, incluyendo a Mbappé y Vinícius para el Real Madrid.

¿Dónde se podrá ver el partido? El partido será transmitido en ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho