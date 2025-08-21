Cómo ver en vivo Palmeiras vs Universitario por la Copa Libertadores: horario y formaciones

FOTO: Mauricio, Vitor Roque y José López (izquierda a derecha) festejan uno de los goles en el triunfo del Palmeiras.

Palmeiras recibe a Universitario este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Allianz Parque, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto brasileño llega a esta instancia como el mejor equipo de la fase de grupos y se impuso 4-0 de visitante en la ida. El ganador de esta instancia se medirá contra el vencedor de la serie entre River y Libertad.

Probables formaciones de Palmeiras vs Universitario por Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Ramón Sosa, Mauricio; Facundo Torres y Vitor Roque.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.