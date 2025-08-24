En vivo

Cómo ver en vivo Newcastle vs Liverpool: horario y formaciones

El equipo de Alexis Mac Allister busca su segundo triunfo en la Premier League, en su objetivo de bicampeonato. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

24/08/2025 | 23:45Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Newcastle vs Liverpool: horario y formaciones

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita este lunes al Newcastle, en el marco de la fecha 2 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio St. James Park, en Newcastle, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Anfield, campeón defensor, inició con una victoria la nueva Premier League.

Probables formaciones de Newcastle vs Liverpool

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Cómo ver en vivo Newcastle vs Liverpool

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a quién en el partido? El Liverpool visita al Newcastle.

¿A qué hora se juega el encuentro? A las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se disputa el partido? En el estadio St. James Park, en Newcastle.

¿Cómo puedes seguir el partido en vivo? A través de la plataforma Disney+.

¿Qué busca el equipo de Mac Allister en la Premier League? Su segundo triunfo en su objetivo de bicampeonato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

