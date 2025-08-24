Cómo ver en vivo Newcastle vs Liverpool: horario y formaciones
El equipo de Alexis Mac Allister busca su segundo triunfo en la Premier League, en su objetivo de bicampeonato. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
24/08/2025 | 23:45Redacción Cadena 3
Cómo ver en vivo Newcastle vs Liverpool: horario y formaciones
El Liverpool de Alexis Mac Allister visita este lunes al Newcastle, en el marco de la fecha 2 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio St. James Park, en Newcastle, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El conjunto de Anfield, campeón defensor, inició con una victoria la nueva Premier League.
Probables formaciones de Newcastle vs Liverpool
Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
Cómo ver en vivo Newcastle vs Liverpool
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
