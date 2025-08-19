FOTO: Cómo ver en vivo Mushuc Runa vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Independiente del Valle visita a Mushuc Runa este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Olímpico Atahualpa desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

Independiente del Valle, que ganó 1-0 la ida de local, llegaba a esta instancia tras quedar tercero en la Copa Libertadores y avanzar en los playoffs; mientras que su rival ecuatoriano ganó su grupo y llegaba invicto en el certamen.

Probables formaciones de Mushuc Runa vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Mushuc Runa: Wilman Pabón; Kevin Peralta, Bryan Bentaberry, José Quiñones, Jerry Parrales; Mauricio Alonso, Nicolás Dávila, Ramiro Cristóbal, Bágner Delgado; Elián Caicedo y Bruno Miranda. DT: Ever Hugo Almeida.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua; Romario Ibarra, Emerson Pata, Claudio Spinelli.

Cómo ver en vivo Mushuc Runa vs Independiente del Valle

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.