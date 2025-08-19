Cómo ver en vivo Mushuc Runa vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana
Los equipos ecuatorianos chocan en la definición de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
19/08/2025 | Redacción Cadena 3
Independiente del Valle visita a Mushuc Runa este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Olímpico Atahualpa desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
Independiente del Valle, que ganó 1-0 la ida de local, llegaba a esta instancia tras quedar tercero en la Copa Libertadores y avanzar en los playoffs; mientras que su rival ecuatoriano ganó su grupo y llegaba invicto en el certamen.
Probables formaciones de Mushuc Runa vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana
Mushuc Runa: Wilman Pabón; Kevin Peralta, Bryan Bentaberry, José Quiñones, Jerry Parrales; Mauricio Alonso, Nicolás Dávila, Ramiro Cristóbal, Bágner Delgado; Elián Caicedo y Bruno Miranda. DT: Ever Hugo Almeida.
Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua; Romario Ibarra, Emerson Pata, Claudio Spinelli.
Cómo ver en vivo Mushuc Runa vs Independiente del Valle
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.
¿Quiénes juegan? Los equipos son Mushuc Runa e Independiente del Valle.
¿Cuándo se juega? El encuentro se lleva a cabo el martes 19 de agosto de 2025.
¿Dónde se juega? En el Estadio Olímpico Atahualpa.
¿Cómo se puede ver? A través de la señal de cable DSports y Directv Go para medios digitales.
[Fuente: Noticias Argentinas]