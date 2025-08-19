En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Mushuc Runa vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Los equipos ecuatorianos chocan en la definición de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

19/08/2025 | Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Mushuc Runa vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Independiente del Valle visita a Mushuc Runa este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Olímpico Atahualpa desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

Independiente del Valle, que ganó 1-0 la ida de local, llegaba a esta instancia tras quedar tercero en la Copa Libertadores y avanzar en los playoffs; mientras que su rival ecuatoriano ganó su grupo y llegaba invicto en el certamen.

Probables formaciones de Mushuc Runa vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Mushuc Runa: Wilman Pabón; Kevin Peralta, Bryan Bentaberry, José Quiñones, Jerry Parrales; Mauricio Alonso, Nicolás Dávila, Ramiro Cristóbal, Bágner Delgado; Elián Caicedo y Bruno Miranda. DT: Ever Hugo Almeida.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua; Romario Ibarra, Emerson Pata, Claudio Spinelli.

Cómo ver en vivo Mushuc Runa vs Independiente del Valle

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.

¿Quiénes juegan? Los equipos son Mushuc Runa e Independiente del Valle.

¿Cuándo se juega? El encuentro se lleva a cabo el martes 19 de agosto de 2025.

¿Dónde se juega? En el Estadio Olímpico Atahualpa.

¿Cómo se puede ver? A través de la señal de cable DSports y Directv Go para medios digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho