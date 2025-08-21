Cómo ver en vivo Liga de Quito vs Botafogo por la Copa Libertadores: horario y formaciones
El campeón defensor es visitante en el cierre de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
21/08/2025 | 01:56Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Liga de Quito vs Botafogo por la Copa Libertadores: horario y formaciones
Botafogo visita a Liga Deportivo Universitaria de Quito este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.
El campeón defensor tuvo una complicada fase de grupos, pero llega a esta instancia tras un buen Mundial de Clubes y con triunfo 1-0 de local en la ida.
Probables formaciones de Liga de Quito vs Botafogo por Copa Libertadores
Liga de Quito: Gonzalo Valle; Richard Mina, Ricardo Ade, León Quiñones; Gabriel Villamil, Daniel de La Cruz, Bryan Ramírez, Fernando Cornejo, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Michael Estrada.
Botafogo: Leo Linck; Vitinho, Fernando Marcal, David Ricardo, Alex Telles; Newton, Danilo, Álvaro Montoro, Artur, Jefferson Savarino; Arthur Cabral.
Cómo ver en vivo Liga de Quito vs Botafogo
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]