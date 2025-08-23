En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Juventus vs Parma: horario y formaciones

El equipo de Nico González es local este domingo por la primera fecha de la Serie A. Se puede ver libre y en vivo por celular.

23/08/2025 | 20:21Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Juventus vs Parma: horario y formaciones

Juventus de Nico González recibe este domingo al Parma, en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio Juventus Stadium, Turín, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

La “Vecchia Signora” busca iniciar con el pie derecho la Serie A, ya que viene de una floja temporada. El argentino Nico González se encuentra definiendo su futuro.

Probables formaciones de Juventus vs Parma

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Cambiaso, João Mário, Thuram, Koopmeiners, Conceição, Yildiz, David.

Parma: Suzuki, Circati, Del Prato, Valenti, Valeri, Lovik, Bernabé, Almqvist, Keita, Ordoñez, Pellegrino.

Cómo ver en vivo Juventus vs Parma

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega el domingo? Juventus juega contra Parma.

¿Quién es el jugador destacado? El jugador destacado es Nico González.

¿A qué hora es el partido? El partido comienza a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro? Se juega en el Juventus Stadium, Turín.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver en vivo a través de Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho