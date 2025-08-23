Cómo ver en vivo Juventus vs Parma: horario y formaciones
El equipo de Nico González es local este domingo por la primera fecha de la Serie A. Se puede ver libre y en vivo por celular.
23/08/2025 | 20:21Redacción Cadena 3
Juventus de Nico González recibe este domingo al Parma, en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio Juventus Stadium, Turín, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
La “Vecchia Signora” busca iniciar con el pie derecho la Serie A, ya que viene de una floja temporada. El argentino Nico González se encuentra definiendo su futuro.
Probables formaciones de Juventus vs Parma
Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Cambiaso, João Mário, Thuram, Koopmeiners, Conceição, Yildiz, David.
Parma: Suzuki, Circati, Del Prato, Valenti, Valeri, Lovik, Bernabé, Almqvist, Keita, Ordoñez, Pellegrino.
Cómo ver en vivo Juventus vs Parma
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
