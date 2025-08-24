En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Inter vs Torino: horario y formaciones

El conjunto de Lautaro Martínez debuta de local en la Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.

24/08/2025 | 23:42Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inter vs Torino: horario y formaciones

El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este lunes al Torino en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio San Siro de Milan, y se podrá seguir en vivo por ESPN3 y Disney+.

El equipo del goleador argentino busca iniciar con una victoria de local la nueva temporada del Calcio, tras su pasado subcampeonato.

Probables formaciones de Inter vs Torino

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez

Torino: Israel, Pedersen, Koco, Maripán, Biraghi, Anjorin, Casadei, Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Adams

Cómo ver en vivo Inter vs Torino

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN3 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Se disputará el encuentro entre Inter y Torino.

¿Quién es una figura destacada del Inter? El argentino Lautaro Martínez es una de las figuras del Inter.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se llevará a cabo este lunes a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el partido? Se jugará en el estadio San Siro de Milan.

¿Cómo se podrá ver el encuentro? Se podrá seguir en vivo por ESPN3 y Disney+, así como por plataformas digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho