Cómo ver en vivo Inter vs Torino: horario y formaciones

El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este lunes al Torino en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio San Siro de Milan, y se podrá seguir en vivo por ESPN3 y Disney+.

El equipo del goleador argentino busca iniciar con una victoria de local la nueva temporada del Calcio, tras su pasado subcampeonato.

Probables formaciones de Inter vs Torino

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez

Torino: Israel, Pedersen, Koco, Maripán, Biraghi, Anjorin, Casadei, Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Adams

Cómo ver en vivo Inter vs Torino

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN3 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.