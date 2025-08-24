Cómo ver en vivo Inter vs Torino: horario y formaciones
El conjunto de Lautaro Martínez debuta de local en la Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.
24/08/2025 | 23:42Redacción Cadena 3
El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este lunes al Torino en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio San Siro de Milan, y se podrá seguir en vivo por ESPN3 y Disney+.
El equipo del goleador argentino busca iniciar con una victoria de local la nueva temporada del Calcio, tras su pasado subcampeonato.
Probables formaciones de Inter vs Torino
Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez
Torino: Israel, Pedersen, Koco, Maripán, Biraghi, Anjorin, Casadei, Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Adams
Cómo ver en vivo Inter vs Torino
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN3 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará? Se disputará el encuentro entre Inter y Torino.
¿Quién es una figura destacada del Inter? El argentino Lautaro Martínez es una de las figuras del Inter.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se llevará a cabo este lunes a las 15.45 horas de Argentina.
¿Dónde se jugará el partido? Se jugará en el estadio San Siro de Milan.
¿Cómo se podrá ver el encuentro? Se podrá seguir en vivo por ESPN3 y Disney+, así como por plataformas digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]