Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

El "Tomba" recibe al duro equipo brasileño en la revancha de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

21/08/2025 | 01:58Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro este jueves, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en el Estadio Feliciano Gambarte desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto argentino tuvo una muy buena fase de grupos, por lo que llegaba invicto a los octavos de final donde enfrenta nada menos que al último subcampeón de la Copa Libertadores. La ida fue 2-1 para el conjunto brasileño, pero la serie parece estar abierta.

Probables formaciones de Godoy Cruz vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Maximiliano González; Misael Sosa, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Atlético Mineiro

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El partido de vuelta entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo se juega? Este jueves, a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el Estadio Feliciano Gambarte.

¿Cómo se pueden ver el partido? A través de ESPN, Disney+ y plataformas digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida? La ida fue 2-1 a favor de Atlético Mineiro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

