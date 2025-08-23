Cómo ver en vivo Fulham vs Manchester United: horario y formaciones

El Manchester United visita este domingo al Fulham, en el marco de la fecha 2 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Craven Cottage, Fulham, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El United, que lo tiene al argentino Lisandro Martínez recuperándose, viene de una floja temporada y encima arrancó con una derrota en la primera fecha.

Probables formaciones de Fulham vs Manchester United

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Jiménez. DT: Marco Saraiva.

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Maninoo, Ugarte, Dalot; Mbeumo, Fernándes; Cunha. DT: Rubem Amorim.

Cómo ver en vivo Fulham vs Manchester United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.