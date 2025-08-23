Cómo ver en vivo Fulham vs Manchester United: horario y formaciones
El conjunto de Lisandro Martínez busca una victoria de visitante para repuntar en la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.
23/08/2025 | 20:16Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Fulham vs Manchester United: horario y formaciones
El Manchester United visita este domingo al Fulham, en el marco de la fecha 2 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Craven Cottage, Fulham, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El United, que lo tiene al argentino Lisandro Martínez recuperándose, viene de una floja temporada y encima arrancó con una derrota en la primera fecha.
Probables formaciones de Fulham vs Manchester United
Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Jiménez. DT: Marco Saraiva.
Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Maninoo, Ugarte, Dalot; Mbeumo, Fernándes; Cunha. DT: Rubem Amorim.
Cómo ver en vivo Fulham vs Manchester United
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipo visita al Fulham? Manchester United es el equipo visitante.
¿A qué hora se juega el partido? A las 12.30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el estadio Craven Cottage, Fulham.
¿Quién es el director técnico del Fulham? Marco Saraiva es el DT de Fulham.
¿Qué plataformas transmiten el partido? Se puede ver en ESPN y Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]