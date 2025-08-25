Cómo ver en vivo Estudiantes vs Aldosivi: horario y formaciones
El "Pincha" recibe en La Plata al "Tiburón" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
25/08/2025 | 01:12Redacción Cadena 3
Estudiantes y Aldosivi chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Picha” viene de una derrota en el plano local pero embalado tras conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. La visita es el peor equipo de la Zona, y llega a este encuentro último y sin victorias.
Probables formaciones de Estudiantes vs Aldosivi
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Charlier.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs Aldosivi
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega esta noche?
Estudiantes y Aldosivi.
¿Cuándo es el partido?
El partido se juega este lunes 25 de agosto de 2025.
¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata.
¿Cómo se pueden ver los partidos?
Por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
¿Qué rendimiento tienen los equipos?
Estudiantes viene de clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Aldosivi es el último en la Zona sin victorias.
[Fuente: Noticias Argentinas]