En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Aldosivi: horario y formaciones

El "Pincha" recibe en La Plata al "Tiburón" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

25/08/2025 | 01:12Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Estudiantes vs Aldosivi: horario y formaciones

Estudiantes y Aldosivi chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Picha” viene de una derrota en el plano local pero embalado tras conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. La visita es el peor equipo de la Zona, y llega a este encuentro último y sin victorias.

Probables formaciones de Estudiantes vs Aldosivi

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Charlier.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Aldosivi

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega esta noche?
Estudiantes y Aldosivi.

¿Cuándo es el partido?
El partido se juega este lunes 25 de agosto de 2025.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata.

¿Cómo se pueden ver los partidos?
Por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Qué rendimiento tienen los equipos?
Estudiantes viene de clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Aldosivi es el último en la Zona sin victorias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho