Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Belgrano: horario y formaciones

Defensa y Justicia y Belgrano chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por TNT Sports.

Los dos equipos vienen complicado en la temporada: el “Halcón” se encuentra en zona de clasificación pero en el puesto 8, mientras que el “Pirata” está décimo.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Belgrano

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Belgrano

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.