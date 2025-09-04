Cómo ver en vivo Bulgaria vs España por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones
El campeón de la Euro pone primera en el camino hacia el Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
Bulgaria recibe este jueves a España, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.
El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Stadion Vasil Levski. Se podrá ver por Disney+.
Se trata de la primera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. La “Roja” llega como campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Nations League.
Probables formaciones de Bulgaria vs España
Bulgaria: Dyulgerov, Minkov, Petrov, Nedyalkov, Nürnberger, Chochev, Gruev, Milanov, Despodov, Petkov, Nikolov.
España: Simón, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Porro, Rodri, Pedri, Zubimendi, Williams, Yamal, Oyarzabal.
Cómo ver en vivo Bulgaria vs España
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
