Cómo ver en vivo Bulgaria vs España por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

El campeón de la Euro pone primera en el camino hacia el Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

04/09/2025 | 02:02Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Bulgaria vs España por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Bulgaria recibe este jueves a España, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Stadion Vasil Levski. Se podrá ver por Disney+.

Se trata de la primera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. La “Roja” llega como campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Nations League.

Probables formaciones de Bulgaria vs España

Bulgaria: Dyulgerov, Minkov, Petrov, Nedyalkov, Nürnberger, Chochev, Gruev, Milanov, Despodov, Petkov, Nikolov.

España: Simón, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Porro, Rodri, Pedri, Zubimendi, Williams, Yamal, Oyarzabal.

Cómo ver en vivo Bulgaria vs España

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Bulgaria vs España por las Eliminatorias Europeas.

¿Cuándo se juega? El jueves 4 de septiembre de 2025 a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el Stadion Vasil Levski, Bulgaria.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de la plataforma Disney+.

¿Qué importancia tiene este partido? Es la primera fecha del Grupo E en las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

