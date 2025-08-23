En vivo

Deportes

Barcelona remontó y se impuso ante Levante por LaLiga

El equipo blaugrana perdía 2 a 0 y lo dio vuelta.

23/08/2025 | 19:15Redacción Cadena 3

FOTO: Lamine Yamal

Barcelona se afianzó en la punta de LaLiga de España, tras haber logrado una victoria agónica por 3 a 2 ante Levante, como visitante, después de revertir una desventaja de dos goles en el segundo tiempo, en el marco de la segunda fecha, jugada parcialmente este sábado.

Por otro lado, Atlético de Madrid empató por 1 a 1 frente a Elche y sumó su segunda decepción consecutiva, mientras que Mallorca igualó sobre la hora ante Celta con el mismo marcador.

En Valencia, Levante sorprendió al campeón con gol de Iván Romero a los 15 minutos y amplió la ventaja mediante penal convertido por José Morales, tras mano de Baldé.

Sin embargo, Barcelona reaccionó en el complemento: Pedri descontó con remate lejano y Ferrán Torres igualó de cabeza en una ráfaga de tres minutos. El triunfo llegó en el tiempo añadido, con un gol en contra de Unai Elguezabal tras centro de Lamine Yamal.

En el Metropolitano, Atlético se adelantó con tanto de Alexander Sorloth tras pase filtrado de Hancko, pero Elche respondió rápido con definición de Rafa Mir en contragolpe. El equipo de Simeone dominó territorialmente, pero no logró romper la resistencia de su rival.

Giuliano Simeone estrelló un tiro en el palo y Griezmann lo intentó desde fuera del área sin éxito. En el cierre, el árbitro desestimó un posible penal sobre Gallagher y el partido concluyó sin más modificaciones.

En Mallorca, Celta se puso en ventaja con gol de Javi Rueda tras asistencia de Asano. El local mejoró en el segundo tiempo y encontró el empate en el tramo final, con definición de Mateu Jaume tras control en el área. Pablo Torre y Swedberg generaron las opciones más claras en un duelo de ritmo irregular.

Con estos resultados, Barcelona lidera con puntaje ideal, Atlético suma solo un punto en dos fechas y Elche acumula dos empates desde su regreso. Mallorca y Celta reparten unidades en un inicio parejo.

La jornada continuará este domingo con Osasuna-Valencia; Real Sociedad-Espanyol; Villarreal-Girona y Oviedo-Real Madrid, mientras que el lunes jugarán Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano y Sevilla-Getafe.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido? Barcelona logró una remontada y venció 3 a 2 a Levante en LaLiga.

¿Quiénes anotaron para Barcelona? Pedri, Ferrán Torres y un gol en contra de Unai Elguezabal.

¿Cuándo se jugó este encuentro? El partido se llevó a cabo el sábado 23 de agosto de 2025.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro? La victoria fue en el estadio de Levante en Valencia.

¿Qué otros resultados hubo en la jornada? Atlético de Madrid empató 1-1 con Elche y Mallorca igualó 1-1 con Celta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

